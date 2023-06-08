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В казанском парке Петрова заработал старинный фонтан после реконструкции
В парке Петрова в Казани завершилась реконструкция старинного фонтана – он заработал в обновленном виде. Его чаша забетонирована и закрыта плиткой. Посередине установлен модульный фонтан с 32 струями вокруг и одной мощной струей в центре. В темное время суток фонтан будет освещать 15 светильников.
«Радостные новости из парка Петрова. Там завершили долгожданную реконструкцию фонтана. Теперь он будет украшать прогулки многочисленных жителей района», – сообщили в Комитете внешнего благоустройства.
Напомним, ремонтировался фонтан с начала мая. Также в Казани завершился ремонт элементов фонтанов в саду Кирова, в парке «Крылья Советов», в Горкинско-Ометьевском лесу, на бульваре «Ак чәчәкләр», в сквере «Стамбул», в парке Горького, на площади перед ДК Саид-Галиева в Дербышках. Помимо них обновления ждут фонтаны в сквере Славы на ул.Зорге и в Саду Рыбака в Адмиралтейской слободе.
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