В Казани общегородской выпускной пройдет 29 июня

В Казани общегородской школьный выпускной состоится в среду, 29 июня, на Кремлевской набережной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Гостями праздника станут более 6 тыс. выпускников 164 городских школ. Их поздравят звезды российской эстрады, директора образовательных учреждений и учителя.

Концертная программа начнется с выступления лучших выпускников города, а затем одиннадцатиклассники станцуют традиционный школьный вальс.

Кульминацией вечера станет концерт Анет Сай и группы Gayazovs Brothers. Вести мероприятие будет капитан команды КВН «СОЮЗ» Айдар Гараев.

Выпускной начнется в 18.00, а завершится в 21.30 большим и красочным салютом. Его организуют Комитет по делам детей и молодежи и Управление образования исполкома Казани при поддержке мэрии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах первые выпускные состоятся во вторник, 28 июня. До этого Минобрнауки РТ рекомендовало проводить выпускные вечера не ранее 24 июня.