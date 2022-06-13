В Челнах первые выпускные состоятся 28 июня

В Набережных Челнах первые выпускные вечера пройдут 28 июня. Школы сами выбирают даты проведения торжественных мероприятий, последние из них пройдут 3 июля, пишет газета «Челнинские известия».

По традиции официальная часть с вручением аттестатов в большинстве случаев пройдет в самих учебных заведениях, после чего выпускники отправятся в рестораны и кафе города, отмечает издание.

Пока же одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ. Последние экзамены, по информатике и ИКТ, состоятся 20 и 21 июня. В этом году в Автограде насчитывается 2145 выпускников.

Ранее Минобрнауки Татарстана рассказало, что 24 мая во всех школах республики прозвенит последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов. Выпускные вечера ведомство рекомендовало проводить не ранее 24 июня, о чем сообщал «Татар-информ».