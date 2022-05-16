Минпросвещения рекомендовало школам провести очно последние звонки и выпускные вечера

Министерство просвещения России рекомендовало школам провести последние звонки и выпускные вечера в очном формате. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.

«Рекомендуем проводить звонки в зависимости от того, как построено расписание школы. Обычно это [происходит] в конце мая, где-то это 25 мая, где-то - раньше. Рекомендуем очно проводить во всех школах нашей страны», - сказал глава Минпросвещения.

Кравцов отметил, что выпускные вечера рекомендуется провести 25 июня. «Это традиция нашей системы образования - проведение последних звонков и выпускных вечеров 25 июня, - добавил министр. - Поэтому во всех школах нашей страны пройдут и последние звонки, и, как мы рекомендуем, 25 июня - выпускные вечера».

Ранее Минобрнауки Татарстана сообщило, что 24 мая во всех школах республики прозвенит последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов. Выпускные вечера ведомство рекомендовало проводить не ранее 24 июня.