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Общество 5 октября 2026 13:58

В Казани новорожденным дали редкие имена Авессаил, Идрис, Мирра и Розалина

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В Казани новорожденным дали редкие имена Авессаил, Идрис, Мирра и Розалина
Фото: © «Татар-информ»

Управление ЗАГС Казани перечислило самые редко встречающиеся и самые популярные имена, которые давали на прошлой неделе, с 28 сентября по 3 октября, жители столицы Татарстана своим новорожденным детям.

Наиболее редкими среди мужских имен оказались Авессаил, Раиф, Бахтиар, Идрис, Айман, Гамаль, Аман, Имиль, Алихан, Дияр, Рим, Сафар, Дияз и Всеволод. В число самых редких женских имен попали Маруся, Серафима, Таймия, Элен, Дилана, Любовь, Мирра, Айгиза, Розалина и Алиса.

При этом чаще всего на прошлой неделе родители мальчиков давали им имена Илья, Амир, Артем, Лев, Тимур, Раян, Карим, Платон, Ярослав и Данэль. Девочек же казанские семьи наиболее часто нарекали такими именами, как Айлин, Элина, Ева, Мия, Амина, Эмилия, Ясмина, Оливия и Амелия.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Михаил и София возглавили общероссийский список популярных имен в 2026 году.

Осенью прошлого, 2025 года в Татарстане анонсировали, что в республике будет составлен перечень имен, чтобы при получении свидетельства о рождении родители могли выбирать имена по смыслам и заполнять заявления в правильной форме написания на татарском языке. При этом в разделе «Услуги ЗАГС» официального сайта Управления ЗАГС Кабмина РТ давно размещен Татарско-русский словарь личных имен, отчеств и фамилий, разработанный ИЯЛИ и одобренный президиумом Академии наук Татарстана.

Стимулирование рождаемости соответствует целям национального проекта «Семья», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Раис РТ Рустам Минниханов неоднократно указывал на приоритетный характер поддержки семей и защиты семейных традиционных ценностей.

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