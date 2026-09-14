В Казани новорожденным дали редкие имена Ясон, Янтимир и Денисия

Амир, Марк, Тимур, Ян и Камиль вошли в число популярных имен, которые жители Казани давали новорожденным мальчикам с 7 по 13 сентября. Среди девочек в этот период часто выбирали имена Амина, Айлин, Майя, Зиля и Василиса. Об этом сообщает Управление ЗАГС Казани.

В список популярных мужских имен за неделю также вошли Мирон, Карим, Иван, Радмир и Адиль. Среди популярных женских имен оказались Ясмина, Раяна, Ралина и Амелия.

В Управлении ЗАГС также назвали редкие имена, которые родители выбирали для новорожденных.

Среди мальчиков редкими стали имена Филипп, Адриан, Ясон, Янтимир, Диан, Сабир, Айзиряк, Ильяр, Ильмаз, Рамиль, Саид и Зариф.

Новорожденных девочек называли редкими именами Селина, Мирабель, Ранелия, Денисия, Зинира, Амелита, Пелагея, Кристина, Фелиссия, Талия, Анита, Сара, Антонина и Камалия.

Данные охватывают период с 7 по 13 сентября 2026 года.