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Общество 14 сентября 2026 11:52

В Казани новорожденным дали редкие имена Ясон, Янтимир и Денисия

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Амир, Марк, Тимур, Ян и Камиль вошли в число популярных имен, которые жители Казани давали новорожденным мальчикам с 7 по 13 сентября. Среди девочек в этот период часто выбирали имена Амина, Айлин, Майя, Зиля и Василиса. Об этом сообщает Управление ЗАГС Казани.

В список популярных мужских имен за неделю также вошли Мирон, Карим, Иван, Радмир и Адиль. Среди популярных женских имен оказались Ясмина, Раяна, Ралина и Амелия.

В Управлении ЗАГС также назвали редкие имена, которые родители выбирали для новорожденных.

Среди мальчиков редкими стали имена Филипп, Адриан, Ясон, Янтимир, Диан, Сабир, Айзиряк, Ильяр, Ильмаз, Рамиль, Саид и Зариф.

Новорожденных девочек называли редкими именами Селина, Мирабель, Ранелия, Денисия, Зинира, Амелита, Пелагея, Кристина, Фелиссия, Талия, Анита, Сара, Антонина и Камалия.

Данные охватывают период с 7 по 13 сентября 2026 года.

#редкие имена новорожденных #популярные имена новорожденных #Управление ЗАГС Казани
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