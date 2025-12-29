В Казани ночью вновь закроют часть парковок из-за уборки снега

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня ночью в столице Татарстана будет вновь проводиться уборка снега на некоторых улицах. Из-за этого горожан просят временно не использовать расположенные там муниципальные парковки, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В частности, с 21.00 29 декабря до 5.00 30 декабря будут чистить от снега парковки по улицам Бондаренко, Восстания, Чистопольская и Четаева, а также по улицам Ломжинская, Карбышева и Красной Позиции.

С 21.00 29-го числа до 6.00 30-го числа снег будут убирать на следующих участках:

– улица Муштари – обе стороны, от пересечения с улицей Ульянова-Ленина до пересечения с улицей Щапова;

– улица Муштари – четная сторона, от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей Большая Красная;

– улица Муштари – обе стороны, от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей Щапова.

– улица Муштари – нечетная сторона, от пересечения с улицей Карла Маркса до пересечения с улицей Большая Красная;

– улица Сары Садыковой – четная сторона, от пересечения с улицей Фатыха Карима до пересечения с улицей Салиха Сайдашева;

– улица Чехова – четная сторона, вдоль дома №4;

– улица Чехова – обе стороны, от пересечения с улицей Лейтенанта Шмидта до пересечения с улицей Лесгафта;

– улица Груздева – нечетная сторона, от пересечения с улицей Чехова до пересечения с улицей Волкова;

– улица Чехова – нечетная сторона со стороны Чеховского рынка, от пересечения с улицей Достоевского до пересечения с улицей Лейтенанта Шмидта.

– улица Достоевского – обе стороны, от пересечения с улицей Вишневского до пересечения с улицей Чехова.

Помимо этого, с 21.00 до 23.00 29 декабря будет производиться уборка снега по улице Декабристов вдоль домов №83 и 85.

Городские власти просят водителей заранее переставить свои транспортные средства с указанных участков. «Это позволит спецтехнике беспрепятственно провести работы по вывозу снега, что необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения в утренние часы пик», – подчеркнули в мэрии.