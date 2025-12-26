В Казани предупредили о закрытии ночью части муниципальных парковок из-за уборки снега

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня ночью в столице Татарстана будет проводиться уборка снега на некоторых улицах, в связи с чем горожан просят временно не использовать расположенные там муниципальные парковки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 21.00 26 декабря до 5.00 27 декабря уборка будет проходить на парковке по улице Четаева от улицы Бондаренко до улицы Абсалямова и обратно.

Кроме того, в это же время будет производиться уборка снега на парковках по улицам Файзи и Красной Позиции.

С 21.00 26-го числа до 6.00 27-го числа будут убирать снег на парковках по улицам Айрата Айдинова, Спартаковской, Айвазовского, Маяковского, Островского, Жуковского.

Помимо этого, с 21.00 до 23.00 26 декабря из-за уборки снега нельзя будет парковаться вдоль домов №83, 85 и 100 по улице Декабристов.

С 21.00 до 23.00 27 декабря будут убирать снег на парковке по улице Лушникова у домов №8 и 10.

В это же время, но 28 декабря станут убирать от снега парковку по улице 2-я Юго-Западная.

В ночь с 27 на 28 декабря с 21.00 до 5.00 будут убирать снег на парковке по улицам Бигичева и Глушко.

Через сутки, в ночь с 28 на 29 декабря, с 21.00 до 5.00 будут убирать парковку по улице Вагапова.