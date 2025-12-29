Снег уберут, мусор вывезут, медпомощь окажут: как Казань готовится к новогодним каникулам

Уже на этой неделе во всей стране начнется череда новогодних праздников. Однако праздничные дни – это не только народные гулянья, но еще и проверка для городских служб. Как власти города готовятся к новогодним каникулам – в материале «Татар-информа».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Несмотря на сложности, 2025 год прошел для города очень насыщенно и созидательно

Заключительный в 2025 году деловой понедельник в мэрии Казани был посвящен подготовке города к новогодним праздникам. Были затронуть все самые важные сферы городского хозяйства, от которых напрямую зависит комфорт и безопасность жителей во время каникул.

Перед началом совещания руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров отметил, что, несмотря на сложности, 2025 год прошел для города очень насыщенно и созидательно. И Казань показала хорошие результаты практически во всех отраслях.

Гафаров добавил, что следующий год Казани предстоит прожить в статусе культурной столицы исламского мира, что позволит привлечь дополнительное финансирование.

Рустем Гафаров напомнил, что следующий год Казани предстоит прожить в статусе культурной столицы исламского мира Фото: kzn.ru

«Подготовлен резерв необходимых материалов и оборудования»

Особое внимание во время праздников – сфере жилищно-коммунального хозяйства. Заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам ЖКХ Искандер Гиниятуллин сообщил, что будет обеспечено круглосуточное дежурство аварийных бригад со спецтехникой.

«Подготовлен резерв необходимых материалов и оборудования», – рассказал Гиниятуллин.

Он отметил, что в праздничные дни большинство жителей города находятся у себя дома, поэтому особо значимым становится своевременная очистка дворов и внутриквартальных проездов от снега. Для этих целей в городе будут работать около 1,4 тыс. дворников и 230 снегоуборочных машин, а в случае аномальных снегопадов привлекут до 80 единиц дополнительной техники.

Особое внимание он уделил вывозу мусора, так как в новогодние праздники его количество растет по сравнению с обычными днями. Для этих целей в Казани будут работать 120 мусоровозов.

Гиниятуллин также призвал жителей города не загораживать проезд к контейнерным площадкам автомобилями и напомнил, что за неправильную парковку, мешающую проезду к контейнерным площадкам, предусмотрен административный штраф в 2 тыс. рублей.

В Казани в новогодние праздники будет работать около 600 единиц спецтехники, а в случае аномальных снегопадов это число будет удвоено Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если мы хотим порядка на дорогах, нужно убирать машины»

С аналогичным призывом, но уже в отношении городских дорог выступил заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев. Он отметил, что с 19 декабря жителей оповещают, на каких улицах будут убирать снег.

«Существенной проблемой при очистке улиц зачастую становится транспорт, припаркованный вдоль дорог. В большинстве случаев оповещения работают, но проблемным остается Ново-Савиновский район», – рассказал Куляжев.

Он добавил, что автомобилистов, чьи машины припаркованы под запрещающими знаками, ждет административный штраф, а если автомобили будут мешать уборке снега, то вероятна и их эвакуация.

«Если мы хотим порядка на дорогах, нужно убирать машины», – прокомментировал Гафаров.

Говоря о готовности города к предстоящим снегопадам, Куляжев рассказал, что в Казани в новогодние праздники будет работать около 600 единиц спецтехники, а в случае аномальных снегопадов это число будет удвоено.

Общественный транспорт в Казани с 31 декабря по 11 января будет работать по графику выходного дня Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Общественный транспорт Казани в новогоднюю ночь будет работать до двух ночи

Общественный транспорт в Казани с 31 декабря по 11 января будет работать по графику выходного дня. Об этом сообщил замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

«В новогоднюю ночь работа наиболее востребованных маршрутов городского наземного транспорта будет продлена до двух часов ночи», – рассказал Шакиров.

Метрополитен будет работать до 24.00.

Он отметил, что 7 января будет организована специальная подача автобусов в связи с празднованием Рождества Христова. Для посетителей собора Казанской иконы Божьей Матери после окончания праздничной службы к остановке «КАИ» обеспечат спецподачу автобусов.

Стационары и родильные дома с 31 декабря по 11 января работают круглосуточно Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Медицинские учреждения будут работать без выходных

Замминистра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Ильназ Ахмадиев рассказал, как будут работать медицинские организации во время новогодних праздников.

Так, стационары и родильные дома с 31 декабря по 11 января, во все новогодние дни, работают круглосуточно. Поликлиники и женские консультации ежедневно с 9:00 до 17:00, а стоматологии – с 9:00 до 15:00.

Он отдельно остановился на работе травмпунктов города. По словам Ахмадиева, пять круглосуточных отделений будут принимать жителей вне зависимости от места проживания. Они расположены по адресам:

ул. Лечебная, 7;

ул. Адоратского, 30а;

ул. Фатыха Карима, 14/67;

ул. Мавлютова, 2;

ул. Бигичева, 20.

Во всех локациях города, где проходили предновогодние мероприятия, не было допущено ни одного нарушения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более 900 сотрудников полиции и представители Росгвардии

Что касается безопасности во время новогодних гуляний, то, по словам начальника Управления МВД России по Казани Рината Габитова, в новогодние каникулы в городе будут работать более 900 сотрудников полиции, а также представители Росгвардии.

Он отметил, что в новогоднюю ночь будет задействовано 250 сотрудников МВД и почти 200 – на Рождество.

Габитов подчеркнул, что во всех локациях города, где проходили предновогодние мероприятия, не было допущено ни одного нарушения.