В Казани несколько человек попали в инфекционку, поев в одном из ресторанов города

В соцсетях появилась информация о том, что несколько посетителей одного из ресторанов Казани попали с отравлением в больницу.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ, среди посетителей ресторана зарегистрированы случаи сальмонеллеза после того, как 17-18 января они поели некоторые блюда в ресторане, в состав которых входят сырые яйца.

Специалисты Роспотребнадзора провели расследование, взяли все необходимые пробы для лабораторного исследования, а также обследовали персонал.

«В результате проверки выявлены нарушения обязательных санитарных требований. В ресторане проведена заключительная дезинфекция, проводится санитарный день. Протокол о приостановлении деятельности ресторана не выносился», – объяснили в пресс-службе управления.

Как стало известно «Татар-информу» от собственного источника, в настоящее время трое посетителей ресторана находятся в РКИБ. Их жизням угрозы нет.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ напоминают жителям и гостям республики о рисках употребления блюд, содержащих сырые яйца. Напоминаем, что с употреблением яиц пашот уже было связано групповое заболевание сальмонеллезом в кафе «Эклер».