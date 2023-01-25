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Ру Тат
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Происшествия
25 января 2023  13:22
Полина Шевчук

В Казани несколько человек попали в инфекционку, поев в одном из ресторанов города

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В соцсетях появилась информация о том, что несколько посетителей одного из ресторанов Казани попали с отравлением в больницу.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ, среди посетителей ресторана зарегистрированы случаи сальмонеллеза после того, как 17-18 января они поели некоторые блюда в ресторане, в состав которых входят сырые яйца.

Специалисты Роспотребнадзора провели расследование, взяли все необходимые пробы для лабораторного исследования, а также обследовали персонал.

«В результате проверки выявлены нарушения обязательных санитарных требований. В ресторане проведена заключительная дезинфекция, проводится санитарный день. Протокол о приостановлении деятельности ресторана не выносился», – объяснили в пресс-службе управления.

Как стало известно «Татар-информу» от собственного источника, в настоящее время трое посетителей ресторана находятся в РКИБ. Их жизням угрозы нет. 

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ напоминают жителям и гостям республики о рисках употребления блюд, содержащих сырые яйца. Напоминаем, что с употреблением яиц пашот уже было связано групповое заболевание сальмонеллезом в кафе «Эклер».

#отравление #Массовое отравление #Роспотребнадзор
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