В Казани задержали водителя грузовика, который насмерть сбил пешехода

В Казани автоинспекторы поймали водителя, который насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП.

По данным городской Госавтоинспекции, водителем «КамАЗа» оказался 37-летний житель Казани со стажем вождения транспортными средствами 19 лет, который пояснил, что не заметил пешехода на дороге.

«По факту происшествия сотрудниками Госавтоинспекции Управления МВД России Казани оформлены установленные материалы, которые переданы в ГСУ МВД по РТ для принятия процессуального решения», – сообщили в ведомстве.

Напомним, на пересечении улиц Адмиралтейская слобода – Клары Цеткин водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП. От полученных травм пешеход скончался на месте.