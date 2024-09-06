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Происшествия 6 сентября 2024 14:55

В Кировском районе Казани водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

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На пересечении улиц Адмиралтейская слобода – Клары Цеткин в Казани произошло смертельное ДТП. Об этом «Татар-информу» рассказали в городской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, неустановленный водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП. Пешеход от полученных травм скончался на месте. В настоящее время на месте работают автоинспекторы.

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