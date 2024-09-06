В Кировском районе Казани водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

На пересечении улиц Адмиралтейская слобода – Клары Цеткин в Казани произошло смертельное ДТП. Об этом «Татар-информу» рассказали в городской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, неустановленный водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП. Пешеход от полученных травм скончался на месте. В настоящее время на месте работают автоинспекторы.