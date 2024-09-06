Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Кировском районе Казани водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
На пересечении улиц Адмиралтейская слобода – Клары Цеткин в Казани произошло смертельное ДТП. Об этом «Татар-информу» рассказали в городской Госавтоинспекции.
По предварительной информации, неустановленный водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП. Пешеход от полученных травм скончался на месте. В настоящее время на месте работают автоинспекторы.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников