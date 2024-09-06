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Стали известны подробности жуткого наезда на пешехода в Казани
Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло сегодня в Кировском районе Казани.
Напомним, на пересечении улиц Адмиралтейская слобода – Клары Цеткин водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП. От полученных травм пешеход скончался на месте.
Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, водитель «КамАЗа» совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. В настоящее время водителя разыскивают автоинспекторы.
«Обстоятельства ДТП выясняются. Степень виновности участников ДТП будет установлена после проведения процессуальных действий», – сообщил майор полиции Айрат Хамидуллин.
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