Стали известны подробности жуткого наезда на пешехода в Казани

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло сегодня в Кировском районе Казани.

Напомним, на пересечении улиц Адмиралтейская слобода – Клары Цеткин водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, водитель «КамАЗа» совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. В настоящее время водителя разыскивают автоинспекторы.

«Обстоятельства ДТП выясняются. Степень виновности участников ДТП будет установлена после проведения процессуальных действий», – сообщил майор полиции Айрат Хамидуллин.