В Казани нашли 12-летнего подростка и его товарища, которые ушли из дома и пропали

12-летнего мальчика, которого разыскивали полицейские и волонтеры, нашли. С ним вместе был его друг, который тоже находился в розыске. Об этом «Татар-информу» рассказали в УМВД России по Казани.

«Сотрудники ПДН отдела полиции "Зареченский" нашли обоих мальчиков. Они были у торгового центра "Кольцо". В настоящее время их везут в отдел. Родители поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках», – рассказали агентству.

«Татар-информ» сообщал о том, что в Казани со вчерашнего дня ищут 12-летнего мальчика. А накануне был найден погибшим 15-летний подросток, которого искали трое суток.