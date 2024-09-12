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Происшествия 12 сентября 2024 15:24

В Казани нашли 12-летнего подростка и его товарища, которые ушли из дома и пропали

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12-летнего мальчика, которого разыскивали полицейские и волонтеры, нашли. С ним вместе был его друг, который тоже находился в розыске. Об этом «Татар-информу» рассказали в УМВД России по Казани.

«Сотрудники ПДН отдела полиции "Зареченский" нашли обоих мальчиков. Они были у торгового центра "Кольцо". В настоящее время их везут в отдел. Родители поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках», – рассказали агентству.

«Татар-информ» сообщал о том, что в Казани со вчерашнего дня ищут 12-летнего мальчика. А накануне был найден погибшим 15-летний подросток, которого искали трое суток.

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