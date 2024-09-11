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В Казани 15-летнего подростка, которого искали сутки, нашли утонувшим
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15-летнего подростка, который пропал накануне, нашли погибшим. Как стало известно «Татар-информу», мальчик утонул.
Сегодня вечером тело ребенка в одежде обнаружили в Казанке. Что стало причиной трагедии, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.
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