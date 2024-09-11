news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 11 сентября 2024 22:25

В Казани 15-летнего подростка, которого искали сутки, нашли утонувшим

Скопировать ссылку

15-летнего подростка, который пропал накануне, нашли погибшим. Как стало известно «Татар-информу», мальчик утонул.

Сегодня вечером тело ребенка в одежде обнаружили в Казанке. Что стало причиной трагедии, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100