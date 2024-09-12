В Казани полицейские и волонтеры ищут пропавшего 12-летнего мальчика

В Казани полицейские и волонтеры ищут пропавшего 12-летнего подростка. С 11 сентября о его местонахождении ничего неизвестно, сообщили «Татар-информу» в УМВД Казани.

Последний раз подростка видели в Ягодной слободе. Может проводить время в Торговых центрах.

Приметы мальчика: рост 170 см, телосложение среднее, волосы черные густые, модельная стрижка. Подросток был одет в темную кофту Adidas с полосками вдоль рукавов, спортивные черные брюки, черные кроссовки с белой подошвой.

Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните по номеру +7 950 945-42-88.

Фото: © УМВД Казани

Накануне в Казани нашли тело 15-летнего пропавшего подростка. Тело ребенка в одежде обнаружили в Казанке. Что стало причиной трагедии, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.