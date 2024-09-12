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В Казани полицейские и волонтеры ищут пропавшего 12-летнего мальчика
В Казани полицейские и волонтеры ищут пропавшего 12-летнего подростка. С 11 сентября о его местонахождении ничего неизвестно, сообщили «Татар-информу» в УМВД Казани.
Последний раз подростка видели в Ягодной слободе. Может проводить время в Торговых центрах.
Приметы мальчика: рост 170 см, телосложение среднее, волосы черные густые, модельная стрижка. Подросток был одет в темную кофту Adidas с полосками вдоль рукавов, спортивные черные брюки, черные кроссовки с белой подошвой.
Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните по номеру +7 950 945-42-88.
Накануне в Казани нашли тело 15-летнего пропавшего подростка. Тело ребенка в одежде обнаружили в Казанке. Что стало причиной трагедии, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.
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