news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 2 сентября 2025 17:51

В Казани начнут работать пункты вакцинации против гриппа у станций метро

Читайте нас в
Телеграм

Завтра, 3 сентября, в Казани начнут работать пункты вакцинации против гриппа около метро. Информация появилась в телеграм-канале Управления здравоохранения Казани.

Выездные пункты откроются у шести станций метрополитена: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная».

Люди старше 60 лет смогут также сделать прививку против пневмококковой инфекции. Перед вакцинацией необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и место жительства.

Режим работы: ежедневно с 7:30 до 19:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:30.

Напомним, что в Татарстане вакцинация от гриппа также осуществляется в детских и взрослых поликлиниках, в школах и детских садах и на предприятиях. На этой неделе в республике прививки будут ставить массово.

#прививка #вакцинация от гриппа #мобильные пункты #Здоровье #медицина
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

1 сентября 2025
Концерн «Калашников» изготовил автоматы, которые станут перспективным оружием самообороны

Концерн «Калашников» изготовил автоматы, которые станут перспективным оружием самообороны

1 сентября 2025