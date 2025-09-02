В Казани начнут работать пункты вакцинации против гриппа у станций метро

Завтра, 3 сентября, в Казани начнут работать пункты вакцинации против гриппа около метро. Информация появилась в телеграм-канале Управления здравоохранения Казани.

Выездные пункты откроются у шести станций метрополитена: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная».

Люди старше 60 лет смогут также сделать прививку против пневмококковой инфекции. Перед вакцинацией необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и место жительства.

Режим работы: ежедневно с 7:30 до 19:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:30.

Напомним, что в Татарстане вакцинация от гриппа также осуществляется в детских и взрослых поликлиниках, в школах и детских садах и на предприятиях. На этой неделе в республике прививки будут ставить массово.