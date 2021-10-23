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Ру Тат
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23 октября 2021  13:45

В Казани начнут прививать от коронавируса иностранных студентов с 25 октября

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С 25 октября в Казани заработает пункт вакцинации для иностранных студентов, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Иностранные студенты смогут платно привиться препаратом «Спутник Лайт» на базе Городской поликлиники № 21 (Студенческая) по адресу: ул. Оренбургский тракт, 95. Режим работы: по будням с 8.00 до 20.00

Студентам необходимо иметь при себе паспорт иностранного гражданина, уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания (регистрация), студенческий билет.

Вакцинация против коронавируса для граждан России проводится бесплатно. Ранее ИА «Татар-информ» публиковало полный список пунктов вакцинации в Татарстане.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации и отмечал безопасность и эффективность отечественных вакцин от коронавируса.

#Коронавирус #вакцинация
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