В Казани начнут прививать от коронавируса иностранных студентов с 25 октября

С 25 октября в Казани заработает пункт вакцинации для иностранных студентов, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Иностранные студенты смогут платно привиться препаратом «Спутник Лайт» на базе Городской поликлиники № 21 (Студенческая) по адресу: ул. Оренбургский тракт, 95. Режим работы: по будням с 8.00 до 20.00

Студентам необходимо иметь при себе паспорт иностранного гражданина, уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания (регистрация), студенческий билет.

Вакцинация против коронавируса для граждан России проводится бесплатно. Ранее ИА «Татар-информ» публиковало полный список пунктов вакцинации в Татарстане.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации и отмечал безопасность и эффективность отечественных вакцин от коронавируса.