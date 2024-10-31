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Экономика 31 октября 2024 17:20

В Казани за 10,5 млн рублей заменят каркас главной новогодней елки

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Для центральной новогодней елки Казани приобретут новый металлический каркас. Стоимость конструкции составит 10,5 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Отмечается, что каркас должен быть изготовлен путем лазерной резки, детали должны быть окрашены в зеленый цвет.

Высота конструкции составит 35 метров, диаметр — 15 метров. Вес составит более 22 тонн. В качественных характеристиках указано, что детали должны выдерживать снеговые, сейсмические нагрузки и воздействие ветра.

Работы должны быть выполнены в срок до 15 ноября. Подрядчик уже определен — поставкой каркаса займется санкт-петербургское ООО «Елочкин». Источник финансирования — бюджет Казани.

#новогодняя елка
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