В Казани начались прения по делу Роберта Мусина, обвиняемого в крахе ТФБ

В Вахитовском суде Казани стартовали прения по делу экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий – по шести эпизодам сумма ущерба достигает 53 млрд рублей.

Прокурор Динар Чуркин начал прения с оглашения обстоятельств дела Мусина. Самый крупный ущерб –18 млрд рублей – от соглашения ТФБ с группой компаний DOMO. По версии следствия, Мусин выдал организации кредиты, зная о том, что деньги не вернут. На суде свидетели заявляли, что фактическим бенефициаром DOMO был сам Мусин. Однако экс-банкир этот факт отрицает.

«Он приходил и проводил собрания, задавал вектор на развитие компании. Кроме того, именно ему сдавали отчетность, он же принимал кадровые решения. Некоторые свидетели рассказывали, что проходили у него собеседование», – заявил прокурор.

Выдача кредитов компании оказалась возможной благодаря фиктивной отчетности. Многие из директоров группы компаний DOMO занимали свою должность лишь номинально – по факту они подписывали документы по указанию Мусина.

На вину экс-банкира также указывают заключения экспертов, протоколы осмотра и документы, изъятые во время обысков в офисах фирмы и у него дома. Свою причастность к этому эпизоду Мусин не признает.



Следом прокурор напомнил детали дела, связанные с организацией «Аида и Д». По версии следствия, фирма была также полностью подконтрольна Мусину. Организации был выдан беззалоговый кредит на 133 млн рублей. Однако на самом деле, уверено следствие, полученные деньги ушли в карман экс-банкира.

«Всю деятельность фирмы контролировал Мусин, учредители были номинальные. Все финансовые решения также принимал Мусин», – заявил представитель прокуратуры.

Свою вину по этому эпизоду экс-банкир признал лишь частично.

Третий эпизод «схемы» Мусина – передача Татфондбанком ценных бумаг «БинБанку» на 2,7 млрд рублей. Изначально облигации должны были перейти ООО «Миг», однако фирма передала это право «БинБанку». По версии следствия, при заключении договора Мусин понимал, что облигации ТФБ стоили гораздо меньше и сделка была не равноценна.

На вину Мусина также указывают показания свидетелей и самого экс-банкира. И в этом случае экс-глава ТФБ признает свою вину лишь частично, не соглашаясь с квалификацией преступления.



Еще одна часть многотомного дела Роберта Мусина связана с группой компаний «ТАИФ», в которую входят «Казаньоргсинтез» и «Нижнекаскнефтехим». Глава ТФБ сам вышел на главу «ТАИФа» и попросил его выдать банку депозит на 4 млрд рублей. Такой шаг Мусин предпринял для того, чтобы получить поддержку от Центробанка РФ. Тогда ТФБ получил от «ТАИФа» два депозита, на сумму 3,9 млрд рублей. На остаток суммы банк выдал кредит «Нижнекамскнефтехиму». Вскоре, получив депозит от Центрбанка РФ, ТФБ объявил о банкротстве.

«Нарушив права Центробанка России, банк незаконно освободил от обязательств «Нижнекамскнефтехим». Меняя условия, ТФБ должен был предупредить об этом и Нацбанк РТ, но этого не сделал», – зачитал прокурор.

По этому эпизоду вину Мусин признал лишь частично. Во время допроса он заявлял, что до последнего вел переговоры с главой Центробанка РФ и пытался «оздоровить банк».

На этом процесс прервался. В пятницу гособвинение продолжит прения и запросит Мусину наказание.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за многомиллиардные хищения судят экс-главу ТФБ Роберта Мусина. Свою вину он признает частично. Для установления точной суммы ущерба защитник Мусина просил о проведении экономической экспертизы. Суд в ходатайстве отказал.