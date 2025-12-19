В Казани начали прокладывать инженерные коммуникации в «Экорайоне»

В Казани начали прокладывать инженерные коммуникации на территории «Экорайона» в Кировском районе, рядом с лесопарком «Лебяжье». Об этом сообщила «Татар-информу» пресс-служба Республиканского фонда поддержки (РФП).

«Фондом завершена разработка проектной документации по следующим ключевым инженерным направлениям: магистральные сети водоснабжения; магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации; сети кабельной канализации связи; котельные и магистральные сети теплоснабжения. Вся указанная проектная документация успешно прошла государственную экспертизу», – сообщили в РФП.

Также завершена разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги, проект прошел государственную экспертизу.

Строительство канализации ведет компания «Ядран-Строй», ввод сетей запланирован на четвертый квартал 2026 года.

На водоснабжение территории Татарстан получит почти 1,4 млрд рублей в рамках федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда национального благосостояния.

