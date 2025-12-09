Татарстан получит 1,39 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры

Республика Татарстан и Новосибирская область стали участниками новых проектов модернизации ЖКХ, одобренных Президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию. Их реализуют по программе с привлечением льготных займов за счет средств Фонда национального благосостояния, сообщает «Фонд развития территорий».

В Татарстане до конца 2026 года планируется построить водопроводную насосную станцию мощностью 13,95 тыс. куб. м/сутки и проложить 13,8 км магистральных сетей водоснабжения. Новая инфраструктура обеспечит надежное водоснабжение территорий «Военный городок №32» и «Экорайон» в Кировском районе Казани.

Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин сообщил, что в Новосибирской области будет реализован проект по строительству котельной в Искитиме.

«В городе Искитиме построят котельную мощностью 83,4 Гкал/час и проложат технологический участок трубопровода магистральной сети теплоснабжения протяженностью 1,5 км в Южном микрорайоне», – отметил он.

По его словам, это обеспечит стабильное теплоснабжение для жителей Южного и Подгорного микрорайонов. Объекты планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин подчеркнул значимость программы модернизации коммунальной инфраструктуры, напомнив, что она позволила улучшить качество услуг для миллионов жителей страны.

«Сейчас одобрили еще два проекта… Благодаря их реализации качество услуг повысится для 47 тысяч жителей двух регионов», – заявил он.

На новые проекты направят 2,59 млрд рублей из средств ФНБ: 1,39 млрд – Татарстану, 1,2 млрд – Новосибирской области. Всего в рамках программы одобрено 253 проекта модернизации ЖКХ в 76 регионах России.