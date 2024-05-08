В Казани начали появляться советские плакаты в преддверии 9 мая - фото

На улицах Казани появляются советские плакаты, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Их размещает Региональное отделение Российского военно-исторического общества в Татарстане вместе с Администрацией Казани.

Как сообщили в телеграм-канале «Аппаратная», плакаты можно увидеть на остановках общественного транспорта и объектах наружной рекламы на тротуарах у площади Тысячелетия – на улицах Московская, Ташаяк и на Булаке, а также у Парка Победы, улицах Пушкина и Татарстан.

Напомним, что в Казани также появится фотозона, посвященная Дню Победы. Местные жители и гости города смогут найти ее на площади Тысячелетия. Специальная локация будет оформлена с использованием тематических изображений и армейских артиллерийских ящиков. Все желающие смогут сделать на её фоне памятные фотографии в окружении парней и девушек, переодетых в форму времен Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что на медиафасаде казанского стадиона «Ак Барс Арена» покажут портреты ветеранов. Трансляция с реальными историями была составлена на основе рассказов жителей Татарстана, которые делились фотографиями и деталями из биографий своих героев на ресурсах Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России».