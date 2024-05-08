На медиафасаде казанского стадиона «Ак Барс Арена» покажут портреты ветеранов

Фото: телеграм-канал "Аппаратная"

В Казани на медиафасаде стадиона «Ак Барс Арена» покажут портреты ветеранов в рамках акции «Бессмертный полк».

Как сообщили в телеграм-канале «Аппаратная», фото будут появляться 9 мая с 8 до 23 часов. За это время каждый из портретов покажут три раза – утром, днем и вечером.

В Аппаратной также напомнили, что ранее жители Татарстана на ресурсах Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» размещали фотографии и истории своих родственников, заставших годы Великой Отечественной войны. На основе этих рассказов и фото впоследствии и была составлена трансляция.

В сообщении уточняется, трансляция портретов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла на телеканалах, медиафасадах и экранах городов по всей России в этом году станет одним из основных форматов проведения акции «Бессмертный полк».