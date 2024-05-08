Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На медиафасаде казанского стадиона «Ак Барс Арена» покажут портреты ветеранов
В Казани на медиафасаде стадиона «Ак Барс Арена» покажут портреты ветеранов в рамках акции «Бессмертный полк».
Как сообщили в телеграм-канале «Аппаратная», фото будут появляться 9 мая с 8 до 23 часов. За это время каждый из портретов покажут три раза – утром, днем и вечером.
В Аппаратной также напомнили, что ранее жители Татарстана на ресурсах Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» размещали фотографии и истории своих родственников, заставших годы Великой Отечественной войны. На основе этих рассказов и фото впоследствии и была составлена трансляция.
В сообщении уточняется, трансляция портретов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла на телеканалах, медиафасадах и экранах городов по всей России в этом году станет одним из основных форматов проведения акции «Бессмертный полк».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»