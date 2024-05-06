На улицах Казани к 9 мая появятся архивные плакаты и фотозона

На казанских улицах разместят советские плакаты, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба Реготделения Российского военно-исторического общества в РТ, жители смогут увидеть плакаты на остановках общественного транспорта и объектах наружной рекламы, а также на тротуарах у площади Тысячелетия – улицах Московская и Ташаяк. Еще такое творчество повесят на Булаке, у Парка Победы, улицах Пушкина и Татарстан.

Помимо этого, 9 мая на площади Тысячелетия появится фотозона, посвященная Дню Победы. Специальная локация будет оформлена с использованием тематических изображений и армейских артиллерийских ящиков. Все желающие смогут сделать на её фоне памятные фотографии в окружении парней и девушек, переодетых в форму времен Великой Отечественной войны.

Вышеназванный проект Реготделение Российского военно-исторического общества в РТ реализует уже вместе с министерством по делам молодежи Татарстана.

Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество» создана по поручению Президента РФ Владимира Путина в 2012 году. Её деятельность направлена на изучение военно-исторического прошлого России, содействие изучению российской военной истории, противодействие попыткам её искажения, обеспечение популяризации достижений военно-исторической науки, воспитание патриотизма, поднятие престижа военной службы и сохранение объектов военно-исторического культурного наследия.