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В Казани начала работать поликлиника для участников «Игр будущего»
В Казани начала работу спортивная поликлиника для участников «Игр будущего». Она организована на базе городской поликлиники № 21 Казани. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.
Спортивная поликлиника будет оказывать помощь по терапии, спортивной медицине, травматологии и ортопедии, кардиологии, хирургии, офтальмологии, терапевтической и хирургической стоматологии, урологии, гинекологии и отоларингологии.
Кроме того, в поликлинике могут назначить физиотерапию, занятия по лечебной физкультуре, сделать медицинский массаж, провести функциональную диагностику, а также сделать рентген или УЗИ.
Напомним, что в Казани с 21 февраля по 3 марта пройдут «Игры будущего» – это международный турнир по инновационным технологическим дисциплинам, где будут объединены классический спорт, киберспорт и технологии.
«Татар-информ» сообщал, что в «Играх будущего» примут участие 277 команд из 107 стран мира.
Казань уже встретила первых спортсменов. Подробнее о том, где пройдут турниры, как туда добраться и когда можно будет увидеть российских звезд, рассказывало агентство.
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