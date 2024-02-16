В Казани начала работать поликлиника для участников «Игр будущего»

В Казани начала работу спортивная поликлиника для участников «Игр будущего». Она организована на базе городской поликлиники № 21 Казани. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Спортивная поликлиника будет оказывать помощь по терапии, спортивной медицине, травматологии и ортопедии, кардиологии, хирургии, офтальмологии, терапевтической и хирургической стоматологии, урологии, гинекологии и отоларингологии.

Кроме того, в поликлинике могут назначить физиотерапию, занятия по лечебной физкультуре, сделать медицинский массаж, провести функциональную диагностику, а также сделать рентген или УЗИ.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Напомним, что в Казани с 21 февраля по 3 марта пройдут «Игры будущего» – это международный турнир по инновационным технологическим дисциплинам, где будут объединены классический спорт, киберспорт и технологии.

«Татар-информ» сообщал, что в «Играх будущего» примут участие 277 команд из 107 стран мира.

Казань уже встретила первых спортсменов. Подробнее о том, где пройдут турниры, как туда добраться и когда можно будет увидеть российских звезд, рассказывало агентство.