Гонки дронов и битва роботов, встречи с Владом А4 и Кридом: зачем идти на «Игры будущего»

Гонка дронов пройдет в спортивном комплексе «Трудовые резервы»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первые гонки дронов на открытом воздухе и битва роботов в цирке

«Во время проведения “Игр будущего” будет задействовано 10 площадок, все известные нам объекты. Но среди них есть один необычный – казанский цирк. При этом одна из дисциплин – фиджитал-гонки пройдут в Сочи. Особое внимание хочу уделить церемониям открытия и закрытия, которые пройдут в отдельном правильоне на “Казань Экспо”», – рассказал сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» министр спорта РТ Владимир Леонов.

В целом, «Казань Экспо» примет больше всего дисциплин. Там пройдут соревнования по фиджитал-футболу, фиджитал-баскетболу, фиджитал-скейтбордингу, Dota 2 и суперфинал, MLBB и суперфинал, танцевальному симулятору и игре в виртуальной реальности.

Экстрим-парк «Урам» примет соревнования по фиджитал-BMX и виртуальную велогонку, а в «Татнефть Арене» определится чемпион по фиджитал-хоккею.

Владимир Леонов: «Особое внимание хочу уделить церемониям открытия и закрытия, которые пройдут в отдельном правильоне на “Казань Экспо”» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Турнир по фиджитал-единоборствам состоится во Дворце единоборств «Ак Барс», а в казанской Академии тенниса соберутся участники дисциплины вызова «Тактика»: CS2 и лазертаг, Standoff 2 и лазертаг, а также Warface и лазертаг.

IT-парк примет турниры по спортивному программированию, игре «Мир Танков» и Speedrun.

Гонка дронов пройдет в спортивном комплексе «Трудовые резервы», «Битвf роботов» – в Казанском цирке, а Иннополис встретит участников дисциплины «Кибатлетика».

Автограф-сессии для зрителей проведут Егор Крид, Влад А4, Андрей Аршавин и другие звезды

Помимо самих соревнований, Леонов рассказал, с кем из известных спортсменов и артистов можно будет увидеться на играх. Уже сейчас определены время и место пяти таких мероприятий.

«Запланирована череда встреч и автограф-сессий с известными спортсменами и артистами. Илья Ковальчук и Павел Дацюк вместе с другими именитыми хоккеистами сыграют матч звезд с юношеской командой из Татарстана, топовые российские бойцы Ринат Фахретдинов, Шарабутдин Магомедов, а также Рафаэль Фазиев и Джонни Уокер проведут две большие автограф-сессии», – сообщил министр.

Кроме того, автограф-сессию с блогером Владом А4 можно будет посетить после матчей фиджитал-хоккея в «Татнефть арене» 21 февраля, в «Городе будущего» на «Казань Экспо» 23 февраля в 16:00 состоится встреча с Андреем Аршавиным, там же 3 марта автографы раздаст Егор Крид, в Академии тенниса 29 февраля в 17:00 состоится сессия с блогером Велей.

Также соревнования посетят Артем Дзюба, Слава Бустер, DJ Smash и многие другие известные инфлюэнсеры и спортсмены.

Было принято решение запустить бесплатные шаттлы до «Казань Экспо» из Казани Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

До «Казань Экспо» будут запущены бесплатные шаттлы из Казани

Понимая зрительский интерес к соревнованиям, было принято решение запустить бесплатные шаттлы до «Казань Экспо» из Казани.

«До “Казань Экспо” от станции метро „Проспект Победы” будут курсировать бесплатные шаттлы, также зрители могут воспользоваться электричками от железнодорожного вокзала до станции „Аэропорт”. При предъявлении билета на соревнование проезд будет бесплатный», — отметил Леонов.

Министр пояснил, что расписание бесплатных шаттлов можно будет найти на официальном сайте «Игр будущего» и в приложении соревнований.

Всего на соревнованиях выступят более 2 тыс. участников, 277 команд из 107 стран Фото: © «Татар-информ»

На игры приедут 277 команд из 107 стран мира

Всего на соревнованиях выступят более 2 тыс. участников, 277 команд из 107 стран.

«У нас будут 16 дисциплин в основной программе и пять — в расширенной. Татарстан будет представлен на турнире в фиджитал-хоккее и баскетболе, гонке дронов и соревнованиях по BMX», — рассказал Леонов.

Одной из татарстанских команд, прошедших отбор на «Игры будущего» стал «Ак барс», который представит свой состав на фиджитал-хоккее.

Максим Пестушко: « Что касается фиджитал-хоккея, то мы, как только определились с составом на турнир, сразу же начали тренироваться как на льду, так и в компьютерной симуляции» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Надеюсь, что интерес ко всем видам спорта после „Игр будущего” серьезно повысится. Что касается фиджитал-хоккея, то мы, как только определились с составом на турнир, сразу же начали тренироваться как на льду, так и в компьютерной симуляции. Счет будет общий, поэтому надо уметь себя показать и там, и там», — поделился игрок «Ак барса» Максим Пестушко.

Он добавил, что на льду будет реализован непривычный для профессиональных хоккеистов формат три на три, что скажется на правилах и размере площадки. Для этого спортсмены разработали специальные тактические ходы.

Другой командой из Татарстана, которая будет участвовать в соревнованиях по фиджитал-баскетболу стал казанский «УНИКС».

Иван Лазарев: «В прошлом году я посетил фиджитал-футбол, все выглядит очень здорово, смотрибельно и приятно глазу» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В мире киберспорта я не новый человек. В прошлом году я посетил фиджитал-футбол, все выглядит очень здорово, смотрибельно и приятно глазу. „Игры будущего” — это крутой микс классического и киберспорта. У каждого времени своя специфика, ожидания самые большие, будет классный турнир», — заверил игрок баскетбольного УНИКСа и участник «Игр будущего» Иван Лазарев.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. На ВДНХ 14 ноября состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», где Президент РФ Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований. Позднее он назвал предстоящие игры самыми масштабными в мире состязаниями по киберспорту. Раис Татарстана Рустам Минниханов заметил, что «Игры будущего» и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.