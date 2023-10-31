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В Казани на владельца автобуса из которого высадили ребенка завели административное дело
Прокуратура Московского района Казани провела проверку после массовых сообщений от СМИ о том, что из автобуса незаконно высадили ребенка, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Напомним, в сентябре в социальных сетях появилось видео, на котором пассажиры пытаются узнать у кондуктора, почему он высадил из автобуса ребенка. Как выясняется, у кондуктора не работал терминал и он потребовал, чтобы мальчик оплатил проезд наличными, но у ребенка была только банковская карта. В результате экипаж автобуса №37 был отстранен от работы и снят с маршрута, сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.
В процессе прокурорской проверки информация подтвердилась. В ведомстве напомнили, что по закону, высаживать несовершеннолетних пассажиров, не достигших 16-летнего возраста, за безбилетный проезд в общественном транспорте, запрещено.
По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении индивидуального предпринимателя административное дело о принудительной высадке из автобуса несовершеннолетнего.
Постановление с материалами проверки направлено в Средне-Волжское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта для рассмотрения по существу.
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