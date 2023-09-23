Экипаж казанского автобуса, из которого высадили ребенка, отстранен и снят с маршрута

Экипаж автобуса №37 был отстранен от работы и снят с маршрута, сообщил «Татар-информу» председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

«Автотранспортные предприятия Казани ведут работу с экипажами автобусов по культуре обслуживания населения. Разбираются все ситуации, которые случаются на маршрутах. Кондуктор и водитель автобуса №37 сейчас находятся у службы безопасности, они дают объяснения. По факту случившегося проводится проверка», – рассказал Темляков.

По его словам, еженедельно в комитете проводятся комиссии по безопасности дорожного движения и культуре обслуживания пассажиров. Нарушители привлекаются к дисциплинарной ответственности. Информация с комиссии доводится до кондукторов и водителей АТП.

«Все кондукторы знают, что детей из автобуса высаживать нельзя», – подытожил Сергей Темляков.

Напомним, в социальных сетях появилось видео, на котором пассажиры пытаются узнать у кондуктора, почему он высадил из автобуса ребенка. Как выясняется, у кондуктора не работал терминал и он потребовал, чтобы мальчик оплатил проезд наличными. У ребенка же при себе была только банковская карта и кондуктор решил его высадить. По данному факту проверку проводит прокуратура.