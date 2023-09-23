Прокуратура начала проверку после того, как из казанского автобуса высадили ребенка

Прокуратура начала проверку после инцидента с ребенком, которого кондуктор высадил из-за отсутствия наличных денег, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Если будут выявлены нарушения, надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования с привлечением виновных лиц к установленной законом ответственности.

Ранее мы опубликовали видео, на котором пассажиры казанского автобуса негодуют по поводу поведения кондуктора. С их слов, у мужчины не работал терминал, а у мальчика была с собой только карта для оплаты проезда. В итоге кондуктор его высадил.