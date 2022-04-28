Мэрия определила улицы, которые будут перекрыты на время Казанского марафона

Казанский марафон пройдет в столице Татарстана 14 и 15 мая. В эти дни власти города ограничат движение транспорта по ряду улиц.

Соответствующее постановление Исполкома опубликовано в Сборнике документов и правовых актов МО Казани.

Согласно документу, будут закрыты следующие улицы:

с 10:00 10 мая до 22:00 15 мая – парковка Центрального стадиона (со стороны улицы Ташаяк и Кремлевской набережной);

до 22:00 – парковка Центрального стадиона (со стороны улицы Ташаяк и Кремлевской набережной); с 15:00 13 мая до 22:00 15 мая – ул.Ташаяк (от ул.Лево-Булачной до ул.Саид-Галеева, в двух направлениях движения).

до 22:00 – ул.Ташаяк (от ул.Лево-Булачной до ул.Саид-Галеева, в двух направлениях движения). с 23:00 14 мая до 22:00 15 мая – ул.Московская (от ул.Яхина до ул.Ташаяк, в двух направлениях движения);

Также 14 мая ограничения вводятся на улицах:

с 14:00 до 16:45 – ул.Московская (от ул.Яхина до ул.Ташаяк, в двух направлениях движения);

с 14:00 до 16:45 – ул.Лево-Булачная (от ул.Ташаяк до ул.Т.Гиззата);

с 14:00 до 16:45 – ул.Право-Булачная (от ул.М.Джалиля до ул.Ташаяк);

с 14:00 до 16:45 – Кремлевская набережная (от ул.Саид-Галеева до ул.Батурина, в одном направлении движения);

с 14:00 до 16:45 – ул.Профсоюзная (от ул.Чернышевского до ул.Право-Булачной, в одном направлении движения);

с 14:00 до 16:45 – ул.Чернышевского (от ул.Профсоюзной до ул.Лево-Булачной);

с 14:00 до 16:45 – площадь Тысячелетия (от ул.Ташаяк до Кремлевской дамбы, в двух направлениях движения);

Кроме того, 15 мая на время соревнований нельзя будет проехать по следующим улицам:

с 6:00 до 14:15 – Кремлевская набережная (от ул.Саид-Галеева до ул.Батурина, в двух направлениях движения);

с 6:00 до 14:15 – ул.Батурина (от ул.Большой Красной до Кремлевской набережной, в двух направлениях движения);

с 6:00 до 14:15 – ул.Профсоюзная (от ул.Чернышевского до ул.Право-Булачной, в одном направлении движения);

с 6:00 до 14:15 – площадь Тысячелетия (от Кремлевской дамбы до ул.Ташаяк, в двух направлениях движения);

с 6:00 до 14:15 – Кремлевская дамба (от ул.Декабристов до площади Тысячелетия, в двух направлениях движения);

с 6:00 до 12:30 – ул.Декабристов (от Кремлевской дамбы до ул.Чистопольской, в двух направлениях движения);

с 6:00 до 14:15 – ул.Право-Булачная (от ул.Пушкина до ул.Ташаяк);

с 6:00 до 14:15 – ул.Лево-Булачная (от ул.Ташаяк до ул.Татарстан);

с 6:30 до 14:15 – ул.Татарстан (от ул.Московской до ул.Лево-Булачной, в двух направлениях движения);

c 6:30 до 14:15 – ул.Пушкина (от ул.Островского до ул.Право-Булачной, в двух направлениях движения);

с 6:30 до 11:00 – ул.М.Салимжанова (от ул.Пушкина до ул.Н.Назарбаева, в двух направлениях движения);

с 6:30 до 11:00 – ул.А.Айдинова (от ул.М.Салимжанова до Щербаковского переулка, в двух направлениях движения);

с 6:30 до 11:00 – ул.Петербургская (от ул.А.Айдинова до ул.Н.Назарбаева, в двух направлениях движения);

с 6:30 до 11:00 – ул.Т.Миннуллина (от ул.Тихомирнова до ул.Островского, в двух направлениях движения);

с 6:30 до 12:30 – ул.С.Хакима (от ул.Декабристов до ул.Ф.Амирхана, в двух направленияъ движения);

с 7:30 до 12:45 – ул.С.Хакима (от ул.Ф.Амирхана до пересечения с ул.Чистопольской, в двух направлениях движения с возможностью сквозного проезда со стороны ул.А.Козина и ул.Нигматуллина);

с 7:30 до 12:45 – местный проезд по ул.Ф.Амирхана (от ул.А.Козина до ул.С.Хакима);

с 7:30 до 12:45 – местный проезд по ул.Ф.Амирхана (от ул.С.Хакима до моста Миллениум);

с 7:45 до 12:45 – съезд с ул.Чистопольской ко второму заезду на территорию футбольного стадиона «Ак Барс Арена» (две правые полосы движения);

с 7:45 до 12:45 – внутренняя дорога вокруг футбольного стадиона «Ак Барс Арена» (в двух направлениях движения);

с 7:45 до 12:45 – съезд с пр.Ямашева по нижнему мосту к дому №122б по пр.Ямашева (в одном направлении движения);

с 7:45 до 12:45 – съезд с пр.Ямашева по нижнему мосту (у дома №39 по Сибирскому тракту);

с 7:45 до 12:45 – ул.Чистопольская (по направлению от ул.Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг футбольного стадиона «Ак Барс Арена», три правые полосы движения);

с 8:15 до 12:45 – ул.Ф.Амирхана (от дома №3а по ул.Ф.Амирхана до моста Миллениум), на мосту Миллениум (от ул.С.Хакима до ул.Вишневского);

с 8:30 до 13:45 – ул.Подлужная (от съезда с моста Миллениум до дома №17 по ул.Подлужной, в двух направлениях движения с возможностью выезда из жилого сектора в сторону ул.Толстого).

Казанский марафон проходит каждый год с 2015 года. В этом году участникам забега предлагается преодолеть одну из дистанций в 3 км, 10 км, 21,1 км или 42,2 км.