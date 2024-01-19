В Казани на треть уменьшилось количество заявок на отлов бездомных собак

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В 2023 году по сравнению с 2022-м в столице Татарстана почти на треть, на 32%, уменьшилось количество заявок от горожан на отлов бездомных собак. Об этом на отчетном совещании рассказал председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома города Василий Лысачкин, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

По словам докладчика, в минувшем году от горожан поступило 4197 обращений с просьбами об отлове бездомных собак, тогда как в 2022-м таких заявок было получено 6180.

При этом на территории Казани отловили 3557 безнадзорных животных. Из них 449 собак, признанных агрессивными, оставили в приютах на пожизненное содержание. После стерилизации и вакцинации в соответствие с федеральным законом вернули в прежнюю среду обитания 2643 животных. Кроме того, 274 собаки нашли новых хозяев.

Для отлова бездомных собак муниципальные власти заключили в прошлом году контракты с подрядчиками на 32,7 млн рублей. В наступившем году затраты на регулирование численности безнадзорных животных составят почти 36,3 млн рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

На этом фоне число укусов в столице Татарстана снизилось на 18%. За девять месяцев 2022 года было зарегистрировано 1373 нападения бездомных собак, а за аналогичный период 2023-го — всего 1120 подобных случаев.

«По цифрам хорошо видны плоды системной работы, которую мы проводили в течение трех лет: на треть снизилось число заявок, на 18% — число укусов. Прошу не снижать внимания к этой работе, важной для горожан и их безопасности», — прокомментировал достигнутые результаты мэр Казани Ильсур Метшин.