В Казанской агломерации насчитывается около 4 тыс. бездомных собак

В 2022 году на территории столицы Татарстана проживало примерно 4 тыс. бездомных собак. Об этом в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» рассказала казанская зоозащитница Эвелина Скрипочкина.

«По словам биологов, это гораздо меньше, чем было раньше. Но, к сожалению, до 2022 года подсчет собак не проводился», — пояснила общественница, комментируя последствия принятия в 2018 году закона об ответственном обращении с животными.

По словам Скрипочкиной, проведенный в 2021 году подсчет показал сокращение числа покусов за пять лет, с 2016 года. «В тех регионах, где закон действительно исполняется так, как должен, покусы снизились на большой процент», — уточнила она.

При этом в ответ на вопрос, почему в Москве удалось снизить численность бездомных собак, в отличие от других регионов, зоозащитница сказана, что в столице существуют муниципальные приюты для животных, некоторые из которых отданы в управление организациям.

Другие же субъекты Федерации не строят приюты для животных. В частности, в Татарстане вообще нет муниципальных приютов. В Казани работает лишь один частный приют, добавила она.