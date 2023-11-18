Казань потратит более 36 млн рублей на бездомных животных в 2024 году

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Казань направит почти 36,3 млн рублей на содержание и регулирование численности бездомных животных, отловленных с улиц города в 2024 году. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

В числе задач, поставленных перед исполнителем, — вакцинация, содержание животных в приютах в течение 10 дней до и 10 дней после операции, стерилизация и кастрация, возврат потерянных питомцев владельцам и поиск новых хозяев для тех, у которых их не оказалось. Кроме того, ему предстоит усыплять бездомных животных с неизлечимыми болезнями или травмами, несовместимыми с жизнью, а также утилизация трупов.

Заказчиком выступает Комитет ЖКХ исполкома Казани. Услуги должны оказываться в течение всего 2024 года.

В штате у исполнителя на каждые 80 животных должно быть по два обслуживающих работника и один специалист по социальной адаптации питомцев. Приют должен организовать приемные дни и часы для горожан, которые ищут потерявшихся питомцев, а также согласно графику быть доступным для посещений добровольцев.

Кроме того, документом установлены нормативы по содержанию животных: наличие специально предназначенных зданий, строений и сооружений на расстоянии не менее 150 м от жилой застройки. Территория приюта должна быть огорожена забором и содержать несколько зон, включая пространство для выгула подопечных, и соответствовать ряду других критериев.