В Казани на ремонт коллектора у парка «Континент» направят 270 млн рублей

Ремонт одного из участков третьего северного коллектора

Фото: пресс-служба МУП «Водоканал»

В столице Татарстана на ремонт участка третьего северного коллектора у парка «Континент» (от дома №1 по улице Гаврилова до дома № 93 по проспекту Ямашева) выделят более 270,5 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из технического задания следует, что от подрядчика потребуется реконструировать этот участок коллектора «методом санации по спиральной навивной технологией протяженностью 656 погонных метров и открытым способом 70 погонных метров».

Диаметр проблемного участка составляет 1000 до 1200 миллиметров. Работы по реконструкции канализационного коллектора будут выполняться без его отключения.

Заказчиком выступает казанский «Водоканал», он сам выделит необходимые средства. Прием заявок завершится 4 октября, исполнителя определят 11 октября. Он должен будет выполнить работы в течение 60 календарных дней, отмечается в документации к тендеру.

Регулярные прорывы на этом участке третьего северного коллектора начались в конце 2021 года. Изначально планировалось, что он будет отремонтирован еще в 2022 году. Часть парка «Континент» и тротуара около него с того времени остается огороженной забором из-за риска провалов грунта.

Третий северный канализационный коллектор был построен в 1985 году для сбора и отведения стоков в Ново-Савиновском и Советском районах Казани, включая поселок Дербышки. Сегодня он обслуживает более 850 многоквартирных домов с 220 тыс. жителей, 56 детских садов, 27 школ, четыре больницы и 200 административных зданий.

В 2022 году начался ремонт и другого участка этого коллектора — по улице Чистопольская, проспектам Адоратского и Амирхана. В сентябре этого года в «Водоканале» заявили, что его ремонт задерживается из-за семи новых провалов, случившихся с начала 2022-го, и большого количества скрытых разрушений свода трубопровода.