Казанцам объяснили, почему задерживается ремонт третьего северного коллектора

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Реконструкция участка третьего северного коллектора в Казани по проспекту Амирхана будет продолжена. С чем связаны задержки в проведении работ, горожанам рассказали в исполкоме столицы РТ.

«Увеличение сроков было связано, в том числе с тем, что с начала 2022 года дополнительно произошло 7 новых провалов в районе жилого комплекса „Магеллан“, „Татнефть-Арены“, улицы Бондаренко и Ямашева, а также обнаружено большое количество скрытых разрушений свода трубопровода в процессе его реконструкции», — прокомментировали в соцсетях мэрии со ссылкой на городской Комитет ЖКХ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что работы на аварийном участке третьего северного коллектора в Казани планируется завершить в июле текущего года. Тогда в «Водоканале» заявили, что на третьем участке работ остается восстановить трубопровод протяженностью 354 метра.