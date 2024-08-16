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Общество 16 августа 2024 20:14

В Казани на полсуток ограничат движение по улице Сеченова

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В Казани на полсуток ограничат движение по улице Сеченова
Фото: kzn.ru

В Советском районе столицы Татарстана на короткое время перекроют движение транспорта по одному из участков улицы Сеченова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 18 часов 31 августа до 6 часов 1 сентября окажется закрыт проезд около здания №17а по улице Сеченова, рассказали в городском Комитете внешнего благоустройства.

Причиной временных неудобств станут работы по реконструкции тепловых сетей и трубопроводов горячего водоснабжения, уточнили в городской администрации.

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#ограничение движения #Транспорт
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