Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани на полсуток ограничат движение по улице Сеченова
В Советском районе столицы Татарстана на короткое время перекроют движение транспорта по одному из участков улицы Сеченова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
С 18 часов 31 августа до 6 часов 1 сентября окажется закрыт проезд около здания №17а по улице Сеченова, рассказали в городском Комитете внешнего благоустройства.
Причиной временных неудобств станут работы по реконструкции тепловых сетей и трубопроводов горячего водоснабжения, уточнили в городской администрации.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»