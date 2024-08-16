На трассе Казань – Оренбург в Татарстане приостановят движение из-за велогонок

На участке трассы Казань – Оренбург в Татарстане 17 августа на девять часов приостановят движение транспорта во время проведения соревнований по велогонкам, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«С 06.00 до 15.00 будет временно прекращено движение на участке 249 – 256 км автодороги Р239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан в связи с проведением Всероссийских соревнований по велоспорту “Tour deTatarstan. Almetevsk”», – говорится в сообщении.

В этот промежуток времени проезд транзитного транспорта будет организован по маршруту Альметьевск – Лениногорск и Альметьевск – Чупаево.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения соревнований движение продолжится в штатном режиме.