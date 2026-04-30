В Казани на первомайские праздники перекроют ряд улиц из-за марафона

Казанский марафон 2025 года

Во время первомайских праздников в столице Татарстана из-за подготовки и проведения Казанского марафона перекроют ряд центральных улиц.

В частности, уже с 27 апреля закрыта закрыта парковка Центрального стадиона (со стороны улицы Ташаяк и Кремлевской набережной), а с 29 апреля – перекрыта улица Ташаяк в обоих направлениях на участке от улицы Лево-Булачная до улицы Московская. Обе локации вновь откроются для транспорта в 22 часа 3 мая.

Предстоящей ночью, в 00.10, перекрытие улицы Ташаяк распространится на участок от улицы Московская до улицы Саид-Галеева (он станет вновь доступен для машин также с 22 часов 3 мая).

В те же 00.10 1 мая до 18 часов 3 мая окажется перекрыто движение в обоих направлениях еще на трех участках:

– по автомобильной дороге от улицы Коротченко до улицы Московская между зданием ЦУМ и ГБУ «Дворец спорта»;

– по улице Московская – от улицы Ташаяк до автомобильной дороги от улицы Коротченко до улицы Московская между зданием ЦУМ и ГБУ «Дворец спорта»;

– по улице Коротченко – от улицы Ташаяк до автомобильной дороги от улицы Коротченко до улицы Московская между зданием ЦУМ и ГБУ «Дворец спорта».

Основные перекрытия будут производиться 2 и 3 мая. С полным перечнем локаций, движение по которым будет перекрыто, можно ознакомиться в более раннем материале «Татар-информа».

Предполагается, что марафон соберет 45 тыс. бегунов. Из-за него также изменятся маршруты некоторых казанских троллейбусов.