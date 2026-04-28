В Казани из-за проведения марафона изменятся маршруты движения ряда троллейбусов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана 1, 2 и 3 мая из-за проведения в городе Казанского марафона изменятся схемы движения троллейбусов №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 12. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

В пятницу, 1 мая, по причине отключения напряжения на улице Ташаяк с 4 до 16 часов закрыто движение троллейбуса №2. Троллейбусы, курсирующие по маршруту №7, будут следовать от улицы Халитова до Речного порта.

В субботу, 2 мая, с 6.00 до 10.30 изменятся маршруты троллейбусов №3, 5, 6, 7, 8 и 12. Троллейбусы №3, 5 и 7 будут идти до остановки «Площадь Свободы», а №6, 8 и 12 – до остановки «Танковое кольцо». Кроме того, троллейбусы не будут ходить по маршруту №2 до 14 часов.

В воскресенье, 3 мая, с 4 до 15 часов будут изменены схемы движения троллейбусных маршрутов №1, 3, 5, 6, 7, 8 и 12. Троллейбус №1 с 4.45 до 10.20 будет ходить по сокращенному маршруту – от Горьковского шоссе до станции метро «Козья Слобода». Движение троллейбусов по маршруту №2 вновь будет закрыто.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в конце апреля – начале мая из-за Казанского марафона перекроют улицы в столице РТ. Предполагается, что марафон соберет 45 тыс. бегунов.