В Казанском марафоне примут участие 45 тысяч бегунов

Фото: Владимир Васильев / "Татар-информ"

В этом году столица Татарстана во время Казанского марафона примет 45 тысяч участников из 78 регионов России и 39 стран. Призовой фонд соревнований составит свыше 10 млн рублей.

Кроме того, в рамках Казанского марафона в пятый раз пройдёт чемпионат России по марафону, в котором будут соревноваться ведущие российские спортсмены. В их числе – 32-кратный чемпион России по лёгкой атлетике Владимир Никитин. В 2026 году он во второй раз в карьере примет участие в Казанском марафоне.

Цель Никитина на этих соревнованиях – побить рекорд Дмитрия Неделина (2:08:54), установленный на прошлой неделе в Дюссельдорфе. «Рекорд, державшийся с 2007 года, уступил Дмитрию Неделину – действующему чемпиону России и победителю Казанского марафона прошлого года. Это историческое событие, которого беговая общественность страны ждала последние несколько лет. Но уже 3 мая и этот рекорд может пасть: Владимир Никитин, заявивший о претензиях на звание рекордсмена России, выйдет на старт марафона в Казани, и мы ждём, что он обновит рекорд второй раз за одну неделю», – заявил директор Казанского марафона Вадим Янгиров.

Рекордным по сравнению с прошлыми годами станет и количество участников из зарубежных стран – 876 человек. Некоторые из них специально приехали в Казань для участия в Казанском марафоне из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Германии и Кении.

Казанский марафон пройдёт с 1 по 3 мая. В заключительный день соревнований состоится чемпионат России по марафону. Трансляцию марафона покажут в эфире федерального телеканала «Матч ТВ».