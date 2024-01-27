В Казани на открытии выставки о блокаде Ленинграда рассказали о героизме его защитников

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Сегодня в казанском парке «Россия — Моя история» состоялось торжественное открытие выставки «80 фактов о блокаде Ленинграда», приуроченное к 80-й годовщине полного освобождения города от немецко-фашистской блокады. В церемонии в том числе приняли участие сотрудник отдела военно-политической работы Управления Росгвардии по РТ майор Алексей Путинцев и член Общественной палаты РТ и совета Татарстанского регионального отделения Российского общества «Знание» Анастасия Исаева.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«Любая дата, которая связана с Великой Отечественной войной, вспоминается со слезами на глазах и в какой-то степени с радостью. Общаюсь с блокадниками — они, конечно, с болью вспоминают те дни, когда были детьми. Самая главная задача нашего поколения — сохранить героическое прошлое, память о подвигах», — отметила заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

На выставке представлены электронные копии документов и фотографии. Экспозиция рассказывает простым языком о блокаде и героях Ленинграда. Она показывает, в в каких условиях жили люди в то время и как они смогли защитить свой город. История рассказывается через воспоминания очевидцев, официальные документы и многие другие источники.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

От Управления Росгвардии по РТ выступил Алексей Путинцев, который поздравил всех присутствующих с Днём воинской славы России.

«Ленинград — единственный в истории город, который смог выдержать почти 900-дневное вражеское окружение. В истории человечества нет ничего равного по драматизму и героизму 900-дневной блокаде Ленинграда. Защита осажденного города — это легендарный пример стойкости и мужества, который вызвал удивление и восхищение современников», — поделился своим пониманием значения этого события росгвардеец.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Директор филиала Российского общества «Знание» в РТ Мария Нефедова заметила, что эта организация проводит большое количество мероприятий на разных площадках, причем не только в Республике Татарстан, но и по всей России. По ее словам, деятельность общества направлена на то, чтобы делиться достоверной и правильной информацией.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Директор казанской средней школы №15, учитель истории и обществознания Иван Филатов рассказал пришедшим об этапах битвы за Ленинград, об отдельных интересных фактах и о том, какой ценой далась эта победа. Также прошел открытый диалог со школьниками на тему «Важность памяти».

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Просветительский форум посвящен Великой Отечественной войне и нацелен на углубление знаний молодежи о ключевых событиях российской истории. Проект призван воспитывать в молодом поколении чувства патриотизма и уважения к подвигам героев прошлого. Экспозицию представят в 20 парках «Россия — Моя история» крупнейших городов страны.

В декабре 2023 года Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о патриотическом воспитании граждан. Людмила Рыбакова уверена, что это очень важный закон, который обеспечивает системный подход к этой проблеме.