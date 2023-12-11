Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов подписал закон о патриотическом воспитании граждан в Татарстане
Раис РТ Рустам Минниханов подписал закон о патриотическом воспитании граждан, проживающих в регионе. Документ опубликован на официальном сайте руководителя республики.
Государственный Совет РТ принял законопроект в первом чтении 19 октября, а окончательно — 23 ноября. Вопрос патриотического воспитания актуален как никогда, особенно в условиях проведения специальной военной операции и в целом ситуации в мире, заявил на ноябрьском заседании глава парламента республики Фарид Мухаметшин.
По замыслу авторов новеллы, она поможет установить единый подход к патриотическому воспитанию и усовершенствовать механизм правового регулирования отношений в этой области.
Под «патриотическим воспитанием» в законе понимается «целенаправленная деятельность» органов власти и местного самоуправления, а также социально ориентированных НКО и иных структур «по формированию у граждан патриотического сознания, верности Родине, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества, уважения к отечественной истории».
Документ определяет цель, принципы и задачи патриотического воспитания, государственную политику Татарстана в этой сфере, а также субъектов патриотического воспитания. Кроме того, он распределяет полномочия между органами государственной власти в соответствующей области.
Помимо прочего, новелла предусматривает создание Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в РТ, который должен стать консультативно-совещательным органом.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»