Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов подписал закон о патриотическом воспитании граждан, проживающих в регионе. Документ опубликован на официальном сайте руководителя республики.

Государственный Совет РТ принял законопроект в первом чтении 19 октября, а окончательно — 23 ноября. Вопрос патриотического воспитания актуален как никогда, особенно в условиях проведения специальной военной операции и в целом ситуации в мире, заявил на ноябрьском заседании глава парламента республики Фарид Мухаметшин.

По замыслу авторов новеллы, она поможет установить единый подход к патриотическому воспитанию и усовершенствовать механизм правового регулирования отношений в этой области.

Под «патриотическим воспитанием» в законе понимается «целенаправленная деятельность» органов власти и местного самоуправления, а также социально ориентированных НКО и иных структур «по формированию у граждан патриотического сознания, верности Родине, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества, уважения к отечественной истории».

Документ определяет цель, принципы и задачи патриотического воспитания, государственную политику Татарстана в этой сфере, а также субъектов патриотического воспитания. Кроме того, он распределяет полномочия между органами государственной власти в соответствующей области.

Помимо прочего, новелла предусматривает создание Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в РТ, который должен стать консультативно-совещательным органом.