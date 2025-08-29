В Казани на общегородском Мавлиде дополнительно разыграют три путевки в умру

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

Сегодня, 29 августа, в столице Татарстана на общегородском празднике Мавлид, посвященном дню рождения пророка Мухаммеда, дополнительно разыграют три путевки в умру (малый хадж). Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Таким образом, в общей сложности в этот день на Мавлиде разыграют шесть сертификатов: два на хадж и четыре на умру.

В розыгрыше путевок в большой и малый хадж сможет принять участие любой желающий из числа пришедших на Мавлид мусульман.

«Мы подготовили 5 тыс. билетов, билет получит каждый участник праздника», – рассказал ранее на пресс-конференции в «Татар-информе» руководитель аппарата Духовного управления мусульман РТ Ирек Арсланов.

Он призвал гостей приходить к началу мероприятия, чтобы успеть получить билет, и оставаться на празднике до момента розыгрыша.

Если путевку выиграет женщина, то для сопровождающего ее мужчины придется приобрести дополнительную путевку.

Мавлид пройдет в Старо-Татарской слободе у памятника Шигабутдину Марджани. Он начнется в 15 часов. В этом году праздник связан с великим юбилеем – 1500-летием пророка Мухаммеда по хиджре.

Посетителей ждет обширная религиозно-просветительская програма с нашидами, вагазами, викторинами и призами.