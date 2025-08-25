Организаторы праздника Мавлид рассказали о порядке розыгрыша путевок на хадж

На общегородском празднике Мавлид, посвященном дню рождения Пророка Мухаммада, 29 августа будут разыграны путевки на хадж и в Умру. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал руководитель аппарата Духовного управления мусульман РТ Ирек Арсланов.

«Праздник начнется в 15:00. Самыми незабываемыми минутами Мавлида станут розыгрыш двух путевок на хадж и одной путевки на Умру. Могут участвовать все, кто пришел на праздник. Мы подготовили пять тысяч билетов, билет получит каждый участник праздника», – сказал он.

Ирек Арсланов призвал гостей прийти к началу праздника, чтобы успеть получить свой билет. Также следует оставаться на празднике до момента розыгрыша.

«Победители получат сертификаты на поездки в 2026 году на хадж по программе “комфорт” и на Умру по программе “стандарт”», – пояснил спикер.

По его словам, в случае, если путевку выиграет женщина, то для сопровождающего ее мужчины им придется приобрести дополнительную путевку.

«В прошлом году в Болгаре мы также разыграли путевки, по случаю Года семьи это были две путевки», – отметил он.

Ирек Арсланов также рассказал о планах по масштабному празднованию Мавлида.

«В течение месяца в каждой мечети, имеющей минарет (а их сегодня 1608), будут проводиться мероприятия, посвященные Мавлиду. В 48 мухтасибатах пройдут научно-практические конференции, общегородские праздники, посвященные Дню рождения Пророка Мухаммада», – сказал руководитель аппарата ДУМ РТ.

В отличие от других лет, в этом году у памятника Шигабутдину Марджани на берегу Кабана организуют театрализованное представление.

«Оно расскажет о жизненном пути Пророка Мухаммада. Режиссер постановки – заслуженный артист Татарстана Ильфак Хафизов. Большую поддержку в организации праздника оказывает Нурия Хашимова. В организационных вопросах участвует каждый отдел ДУМ РТ», – отметил спикер.

Арсланов добавил, что праздник будет идти на татарском языке.

«Вагазы будут звучать на татарском и русском языках. Специальными гостями фестиваля станут певцы группы “Нашидуль ислам” и самые известные в России исполнители нашидов. Они представят свои самые популярные нашиды. Нашиды прозвучат на арабском и русском языках. Татарские артисты исполнят нашиды на татарском языке», – сказал Ирек Арсланов.

Месяц Рабиуль-авваль, в народе называемый месяцем Мавлида, начался 23 августа с заходом солнца и продлится до 22 сентября. Организаторы подготовили для гостей всех возрастов насыщенную религиозно-просветительскую программу. Также на сцене праздника пройдут викторины для детей, им будут вручены подарки.

Впервые Духовное управление мусульман РТ при поддержке руководства республики, Министерства культуры РТ и префектуры «Иске шәһәр» исполкома Казани организует праздник в рамках масштабных мероприятий ко Дню Республики. На праздник приглашаются все желающие – казанцы и гости столицы. Возрастных ограничений нет.

Зиля Мубаракшина