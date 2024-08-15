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В Казани на несколько дней перекроют часть улицы Айвазовского
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В Казани на период с 26 по 31 августа перекроют проезжую часть в районе дома №11а по улице Айвазовского.
Причина ограничений – необходимость реконструировать кабельные линии, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
Ранее сообщалось, что в Казани ограничат движение по разворотной петле под Миллениумом. Также в столице РТ перекроют часть улицы Чехова.
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