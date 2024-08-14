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Общество 14 августа 2024 18:10

В Казани ограничат движение по разворотной петле под Миллениумом

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В Казани до конца осени частично перекроют движение транспорта по разворотной петле под Миллениумом на улице Ф. Амирхана. Об этом сообщает пресс-служба столицы РТ.

Причина временного ограничения движения – строительство гостиничного комплекса, апартаментов и офисов. С 22 августа и до 30 сентября будет недоступная для транспорта второстепенная дорога у аквапарка «Ривьера» и дворца единоборств «Ак Барс».

Ранее сообщалось, что до конца сентября будет недоступна второстепенная дорога у здания №2 по улице А. Козина.

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#ограничение движения
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