В Казани ограничат движение по разворотной петле под Миллениумом

В Казани до конца осени частично перекроют движение транспорта по разворотной петле под Миллениумом на улице Ф. Амирхана. Об этом сообщает пресс-служба столицы РТ.

Причина временного ограничения движения – строительство гостиничного комплекса, апартаментов и офисов. С 22 августа и до 30 сентября будет недоступная для транспорта второстепенная дорога у аквапарка «Ривьера» и дворца единоборств «Ак Барс».

Ранее сообщалось, что до конца сентября будет недоступна второстепенная дорога у здания №2 по улице А. Козина.