В Казани на десять дней ограничат движение по улице Чехова

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В столице Татарстана в начале сентября временно ограничат движение по улице Чехова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 3 по 12 сентября окажется закрыт участок около дома №4 и корпуса 1 здания №2а по улице Чехова, рассказали в Комитете внешнего благоустройства города.

Причиной временных неудобств станут работы по выносу водопровода, уточнили в городской администрации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ограничение проезда по улице Нужина в Казани продлили еще на десять дней.