В Казани на «Кварталах» появится экопарк

В столице Татарстана на «Кварталах» появится водно-болотный парк общей площадью 58 гектаров. Его концепцию сейчас разрабатывает Институт развития Казани.

Новый экопарк окажется связан с инфраструктурой парка Победы. Пока эта территория выглядит достаточно неприглядно, она заболочена и заросла кустами, пешеходные дорожки редки. Однако здесь в больших количествах гнездятся птицы и обитают водные животные (например, ондатры).

«Под парк болота не засыпаются, а наоборот, сохранятся. Концепция так и называется: водно-болотный парк. В зависимости от зоны будут построены мостики, дорожки, фонари, вся необходимая инфраструктура для комфортного отдыха или же просто сохранены большие природные участки», — рассказала «Татар-информу» заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова.

Таким образом, природная территория будет не радикально преображена, а лишь облагорожена. Ее дополнением станет парк аттракционов «Кырлай», который планируют перенести на площадку у парковки торгово-развлекательного комплекса «Парк Хаус».

Подробнее о перспективах парка аттракционов читайте в материале «Татар-информа» «„До свидания, а не прощайте! “: аттракционы „Кырлая“ пропишут в зеленой зоне парка Победы».