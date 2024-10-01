В Казани на Горьковском шоссе установили все надземные пешеходные переходы

Фото: kzn.ru

В столице Татарстана в рамках реконструкции Горьковского шоссе установлены пролетные строения и лестницы на всех шести надземных пешеходных переходах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Кроме того, на трех подземных переходах выполнены монолитные работы, монтаж несущих элементов и лестничных маршей. На всех переходах, и наземных, и подземных, сейчас ведутся отделочные работы, рассказали в городском Комитете внешнего благоустройства.

Ранее было решено ликвидировать светофоры и наземные пешеходные переходы на Горьковском шоссе от улицы Музыкальная до трассы М7 «Волга», чтобы свести к минимуму возникновение пробок.

Фото: kzn.ru

Взамен здесь должны появиться шесть надземных и три подземных пешеходных перехода, три разворотных узла на разных уровнях и еще три на одном уровне, тоннель и эстакада. Впервые в республике строится трехуровневая развязка (на месте Горьковского кольца).

Помимо этого, на участке Горьковского шоссе от ТЦ «Факел» до СК «Олимпиец» проезжую часть расширят до шести полос, а на всем протяжении магистрали создадут тротуары шириной 3–4,5 метра и велодорожки шириной 1,5 метра. Протяженность съездов и местных проездов составит 6,5 километра.

Планируется, что в результате пропускная способность 11,5-километровой магистрали увеличится в два раза — до 11 тыс. автомобилей в час. Улучшения смогут почувствовать около 140 тыс. человек. Реконструкцию шоссе предполагается завершить к ноябрю, о чем сообщал «Татар-информ».